Tesla-topman Elon Musk heeft zich vrijdag op Twitter uitgesproken over de prijs van het aandeel Tesla, die volgens hem te hoog is. De koers van het aandeel dook daarna in korte tijd van ruim 732 dollar (665 euro) tot onder de grens van 700 dollar.

De prijs van het aandeel schommelde aanvankelijk rond de 693 dollar en kwam daarmee op een verlies van ruim 12 procent te staan. Later herstelde het aandeel zich tot zo'n 701 dollar, een verlies van dik 10 procent.

De koers van het aandeel heeft dit jaar sowieso een grillig verloop. Het aandeel Tesla bereikte eerder dit jaar februari met 917 dollar zijn hoogte niveau ooit. Daarna daalde de koers in rap tempo en halverwege maart was het aandeel nog 'slechts' 361 dollar waard.

Musk kwam eerder deze week in opspraak toen hij de lockdown in de Verenigde Staten fascistisch noemde.

Na zijn uitspraak van over het aandeel Tesla riep de CEO vrijdag nogmaals op tot een einde van de lockdown, waarna hij het Amerikaanse volkslied tweette. Bovendien zei hij dat hij al zijn bezittingen zou gaan verkopen, waaronder zijn woning. Een reden daarvoor gaf hij niet.