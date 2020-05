Het moderne infotainmentsysteem met aanraakscherm in de auto zorgt voor veel afleiding, zo bleek vorige maand uit Britse onderzoek. De reactietijd van de bestuurder zou hierdoor zelfs langzamer zijn dan bij iemand onder invloed van alcohol of cannabis.

Het onderzoek werd in opdracht van verkeersveiligheidstichting IAM RoadSmart uitgevoerd door het Britse innovatiecentrum voor transport TRL, de FIA en het Rees Jeffreys Road Fund, dat onderzoek naar verkeersveiligheid financiert.

De studie richtte zich specifiek op het gebruik van Apple CarPlay en Android Auto, die de functionaliteit van de telefoon naar het aanraakscherm brengen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de reactietijd van de bestuurder te lijden heeft onder het bedienen van het infotainmentsysteem. Hierdoor is de gemiddelde remweg tot wel vijf wagenlengtes langer.

'Appen achter het stuur veiliger'

Sommige bestuurders hadden hun blik gedurende zestien seconden niet op de weg. Weer andere automobilisten hadden zo'n trage reactietijd dat appen achter het stuur 'veiliger' zou zijn geweest.

Ook bleken bestuurders tijdens het gebruik van de genoemde systemen moeite te hebben een constante snelheid aan te houden en het voertuig in het midden van de rijstrook te houden.

De meest pikante conclusie van de onderzoekers was dat de reactietijd bij de handmatige bediening van Apple CarPlay en Android Auto zelfs slechter is dan bij bestuurders die onder invloed van alcohol en cannabis zijn.

'Niet reëel te stellen dat Apple CarPlay gevaarlijker is'

Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt, plaatst kanttekeningen bij de uitkomst.

"Ik ben geen onderzoeker en ik heb zelf geen ervaring met het autorijden onder invloed van cannabis of alcohol", benadrukt Maaskant, die beroepsmatig talloze gesprekken voerde met mensen over rijden onder invloed van verdovende middelen.

"Wanneer ik mijn gezonde Hollandsche boerenverstand gebruik en de vergelijking trek met mensen die weleens op hun telefoon kijken, kom ik vrij snel tot de conclusie dat het niet reëel is om te stellen dat rijden met Apple CarPlay of Android Auto in potentie gevaarlijker is dan bezopen of stoned autorijden."

Apple CarPlay of Android Auto zit steeds vaker standaard op de auto. (Foto: Volkswagen)

Spraakbediening biedt uitkomst

Maaskant is een groot voorstander van Apple CarPlay en Android Auto, mits ze met spraakbediening worden gestuurd zoals ook de Britse onderzoekers aanraden. "De smartphone zit nou eenmaal in ons leven. Deze volledig verbieden in het verkeer zie ik niet gebeuren", aldus Maaskant.

"Kijk, iedereen weet dat facebooken, tiktokken of instagrammen tijdens het rijden oerstom en levensgevaarlijk is - dat moet je dus niet doen. Maar via stembediening je auto bedienen of een telefoongesprek uit laten voeren vind ik juist veiliger dan dat je iets in moet toetsen op je telefoon in een houder, wat nu dus formeel van de wet wel mag."