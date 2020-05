Tesla is hot in Nederland. Zo leverde het merk vorig jaar bijna 30.000 exemplaren van de Model 3 af. Dat kan een wissel op een organisatie trekken, zeker als deze relatief nieuw is. Merkt de klant daar iets van? En zo ja: wat dan precies? Deel je ervaring met ons op ons reactieplatform NUjij.

Heb je een Tesla? Deel je ervaringen - positief of negatief - met het Amerikaanse merk hieronder op reactieplatform NUjij.

In Nederland rijden nu zo'n 50.000 Tesla's rond. Meer dan de helft daarvan ging vorig jaar op kenteken. Deze bestuurders, die vaak nooit eerder Tesla of zelfs elektrisch reden, krijgen nu voor het eerst te maken met de aftersales van het merk.

Ter verduidelijking: aftersales staat voor het contact dat een bedrijf, al dan niet via de klantenservice, na aankoop van een product met de klant heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld een servicebeurt aan een auto.

Net zoals de auto's van Tesla, doet de organisatie ook alles net even anders. Zo heeft het merk geen importeur en geen dealervestigingen. Daarnaast is Tesla pas elf jaar actief in Nederland en is het merk harder gegroeid dan welke concurrent dan ook. Ter illustratie: tussen 2017 en 2019 nam de verkoop met 737 procent toe.

Kortom: zelfs als Tesla het zou willen, kan het klanten die een beroep willen doen op de werkplaats soms niet helpen. Bij kleine klachten bij een Tesla is het mogelijk om een monteur aan huis of op je werk te regelen, maar dat is niet altijd afdoende.