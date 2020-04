Toyota heeft samen met dochteronderneming Lexus wereldwijd inmiddels vijftien miljoen auto's met een hybrideaandrijving verkocht, zo meldt het Japanse merk woensdag. Daarvan rijden er meer dan 2,8 miljoen in Europa.

Vooral de laatste jaren worden fors meer hybridemodellen verkocht. Voor de eerste tien miljoen verkochte exemplaren had Toyota twintig jaar nodig. In de afgelopen drie jaar zijn daar dus vijf miljoen exemplaren bij gekomen.

Van de auto's die Toyota en Lexus wereldwijd verkopen, is inmiddels meer dan de helft een hybride. In Europa lag dat percentage vorig jaar zelfs op 63 procent.

Toyota verwacht bovendien in dit deel van de wereld de komende vijf jaar in totaal veertig nieuwe of vernieuwde geëlektrificeerde modellen te presenteren. Ten minste tien daarvan zullen uitstootvrij zijn, oftewel een volledig elektrisch model of waterstofauto.

Toyota bouwt sinds 2016 waterstofauto's met een brandstofcel aan boord. In 2019 kwam daar in China een volledig elektrische auto bij. Dit jaar presenteerde Lexus zijn eerste elektrische auto in Europa, de UX300e.

