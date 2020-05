Vanwege de coronacrisis maken mensen veel minder autoritten. Dat kan bij hybride en elektrische auto's betekenen dat de hoogspanningsaccu zijn lading verliest. Volgens diverse importeurs zal dat niet snel tot problemen leiden.

Zowel Audi als Hyundai laat weten dat de zelfontlading van een hoogspanningsaccu vrij marginaal is. Audi houdt het op zo'n 1 à 2 procent afname van de geladen capaciteit per maand.

Hyundai denkt bij een lithiumionaccu aan ongeveer 3 procent afname per maand, maar een officieel cijfer is volgens Hyundai niet echt te geven. In de praktijk zal dit dus niet snel problemen geven.

Ook hybride moet je wakker houden

Dat is volgens Audi wel sterk afhankelijk van de ladingstoestand van de accu. Hyundai onderstreept dit. Bij langdurige stilstand van het voertuig adviseert Hyundai de accu tot minimaal 40 procent op te laden. Eneco geeft op zijn website een vergelijkbaar advies.

Wanneer de batterij voor 20 procent of minder vol is, wordt aangeraden de accu van een elektrische auto op te laden of - als het een hybride betreft - de motor te starten totdat de accu voor 40 procent vol is.

Ook Toyota, dat het overgrote deel van de hybride auto's in ons land heeft geleverd, is om advies gevraagd. De importeur raadt aan om elke twee maanden dat een hybride Toyota stilstaat het contact aan te zetten, totdat de melding 'Ready' in het dashboard verschijnt.

Schakel alle verlichting en accessoires uit en controleer of de auto in de parkeerstand staat. Hierna laat je de auto dertig minuten op 'Ready' staan. Dat is volgens de importeur voldoende om het accupakket geladen te houden. Hierbij wordt tevens de 12V-accu bijgeladen door de hybride-accu. Daarom zal de benzinemotor af en toe een paar minuten lopen gedurende dat process.

Stap af en toe even in je hybride om de de batterij geladen te houden. (Foto: Toyota)

Houd ook de 12V-accu in de gaten

Net als bij auto's met een verbrandingsmotor moet ook bij langdurig stilstaande hybrides en elektrische auto's rekening worden gehouden met andere problemen. Bij een hybride is het vanwege de verbrandingsmotor aan te raden om toch af en toe een langer stuk met de auto te rijden.

Laat de motor dan goed op temperatuur komen, zodat eventuele condens in het oliecarter de kans krijgt om te verdampen en via de carterventilatie te verdwijnen. Ook worden de remmen met een ritje weer even losgemaakt. Die willen bij langdurige stilstand weleens gaan vastzitten.

Verder heb je - ook in diverse volledig elektrische auto's - nog de 12V-accu. Die loopt bij stilstand aanzienlijk sneller leeg dan de hoofdaccu. Daarom is af en toe even rijden aan te raden, zodat deze bijgeladen kan worden. Een druppellader kan als alternatief nog uitkomst bieden. Als een 12V-accu leegloopt, kan dit ertoe leiden dat de accu onherstelbaar beschadigd raakt.

