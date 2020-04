De MPV (multi purpose vehicle) sterft in een rap tempo uit in Nederland en de rest van Europa. Autorijders kiezen namelijk voor een cross-over of SUV, waar merken op inspelen. Vorige week verdween de bekende Volkswagen Touran uit de prijslijst, zodat er nu nog slechts een handjevol MPV's leverbaar is.

Als je anno 2020 een traditionele MPV wil, ben je aangewezen op een Citroën C4 SpaceTourer, Dacia Lodgy of de Toyota Prius+. Wie iets meer uit wil geven, kan bij BMW terecht voor een 2 Serie Active Tourer of Gran Tourer.

Mercedes-Benz heeft een concurrent in huis in de vorm van de B-Klasse, al ontbeert bij dit model net als bij de Active Tourer de flexibiliteit qua indeling die een MPV kenmerkt. Toch zijn de Mercedes en BMW dit jaar de bestverkochte MPV's in Nederland, met respectievelijk 676 en 449 exemplaren tot en met maart.

Renault voert nog altijd de Espace, maar dit model is in zijn huidige gedaante als cross-over in de markt gezet.

Of bovengenoemde modellen een opvolger krijgen, is nog maar de vraag. Dat is alleen bij BMW bevestigd. Sterker nog: de eerste testexemplaren van de nieuwe 2 Serie Active Tourer zijn al gesnapt. Citroën gaf begin 2019 aan nog wel even met de C4 SpaceTourer door te gaan, zonder in details te treden.

De Mercedes-Benz B-Klasse verkoopt anno 2020 het best. (Foto: Mercedes-Benz)

Renault Mégane Scénic zorgt voor doorbraak

MPV's waren tot aan de komst van de Renault Mégane Scénic in 1996 populaire, maar grote, relatief kostbare en soms weinig verfijnde modellen. Met de Mégane Scénic, die in 1997 tot Auto van het Jaar werd uitgeroepen, ontstond niet alleen het segment van de zogeheten midi-MPV, maar nam de populariteit van de carrosserievorm een vlucht.

In 1999 introduceerde Opel met de Zafira ook de mogelijkheid van zeven zitplaatsen in dit deel van de markt, iets dat voorheen alleen bij de grote MPV's mogelijk was. Hierdoor werden nog meer nieuwe mogelijkheden aangeboord en kwamen merken als Citroën, Ford en Renault met zogeheten Grand-versies van hun midi-MPV's.

De modellen hadden weliswaar succes, maar het bleek niet de weg naar voren. Die werd in 2006 ingezet door Nissan, al was dat niet direct duidelijk. De Nissan was ook ruim, maar had het uiterlijk van een cross-over. Met de Qashqai+2 kwam er bovendien een model waar ook zeven personen in plaats konden nemen.

Nissan kondigde met de Qashqai onbewust het einde van de MPV aan. (Foto: Nissan)

Zevenzits SUV's als nieuwe niche

Deze aanpak werd de blauwdruk voor een ontwikkeling die nog steeds gaande is, waarbij cross-overs en SUV's de vijf- en zevenzits MPV's verdrongen hebben.

Merken slaan er bovendien een slaatje uit door de SUV's met zeven zitplaatsen hoger in de markt te zetten, om er zo meer winst op te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Peugeot 5008 en recentelijk de Mercedes-Benz GLB, die het in een video op deze site tegen elkaar opnemen.

Toch is de vraag naar een ruimtewagen zonder poespas niet helemaal uitgestorven. De personenversies van kleine en middelgrote bestelwagens is aan een lichte opmars bezig. Dat komt onder meer doordat deze modellen steeds verfijnder worden, zoals de nieuwe Citroën Berlingo en de Volkswagen Caddy.

De GLB is Mercedes' nieuwe zevenzitter in het SUV-segment (Foto: Mercedes-Benz)