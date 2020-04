Toyota heeft een concurrent voor auto's als de Renault Captur gepresenteerd. De Yaris Cross, die ook als hybride leverbaar wordt, moet over vijf jaar goed zijn voor 30 procent van de Europese verkoop, zo meldt Toyota donderdag.

De Yaris Cross meet 4,18 meter in lengte en is daarmee 24 centimeter langer dan de Yaris. Daarnaast is de auto 9 centimeter hoger, 2 centimeter breder en heeft de Yaris Cross een 3 centimeter hogere bodemvrijheid ten opzichte van zijn naamgenoot.

Toyota levert het nieuwe model met een 121 pk sterke benzinemotor. Daarnaast wordt de auto leverbaar met een hybrideaandrijflijn. Deze wordt gevormd door een 91 pk sterke benzinekrachtbron en een elektromotor met 79 pk.

Als de Yaris Cross uitgerust is met het AWD-i-systeem van Toyota, kan de elektromotor de achterwielen aandrijven, waardoor de auto vierwielaandrijving krijgt.

De nieuwe Yaris Cross verschijnt medio 2021 op de weg.

