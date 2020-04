Grote autoconcerns hebben in het afgelopen kwartaal te lijden gehad onder teruglopende verkoopaantallen en inkomsten, zo blijkt uit verschillende rapportages die donderdag gepresenteerd zijn.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, verwacht dat de inkomsten over het eerste kwartaal met 68,9 procent zullen dalen naar 719 miljoen euro, zo maakt het concern donderdag bekend.

Vooral de auto- en bedrijfswagenafdeling van Daimler had het zwaar. Daar liepen de inkomsten door de ingestorte autoverkoop gedurende het eerste kwartaal terug tot 603 miljoen euro, een daling van bijna 56 procent.

De definitieve kwartaalcijfers worden volgende week woensdag naar buiten gebracht. Dan moeten tevens de eerste fabrieken weer deels opgestart zijn. Daimler houdt ook voor de rest van het jaar rekening met minder inkomsten en een lagere omzet.

Ford verwacht voor het eerste kwartaal zelfs een verlies van ongeveer 2 miljard dollar (1,84 miljard euro). Bij Groupe Renault viel de wereldwijde verkoop in het eerste kwartaal met 672.962 exemplaren ruim een kwart lager uit. De omzet lag met 12,5 miljard euro ruim 19 procent lager.

Hyundai noteerde over het eerste kwartaal een nettowinst van 347 miljoen euro, een daling van 44 procent naar het laagste niveau in tien jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verwacht dat de winst in het tweede kwartaal verder zal dalen.

