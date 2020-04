Daimler Truck en de Volvo Group hebben dinsdag een intentieverklaring voor een nieuw te vormen joint venture naar buiten gebracht. Dit samenwerkingsverband moet de ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie voor vrachtwagens gaan realiseren.

Daimler Truck, bekend van de vrachtwagens van Mercedes-Benz, zal al zijn huidige activiteiten op het gebied van waterstof en de ontwikkeling van brandstofcellen in de nieuw te vormen joint venture onderbrengen.

De Volvo Group, niet te verwarren met de Volvo Car Corporation, zal zich inkopen voor 600 miljoen euro en daarmee een aandeel van 50 procent verwerven. De joint venture moet in het derde kwartaal van dit jaar getekend worden en voor het einde van 2020 helemaal rond zijn.

"Deze samenwerking met de Volvo Group is een mijlpaal in het op de weg krijgen van vrachtwagens en bussen met een brandstofcel aan boord", aldus Martin Daum, bestuursvoorzitter van Daimler Truck.

In een brandstofcel wordt de chemische energie van waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit waarmee elektromotoren worden aangedreven. Waterstof is in potentie een groene brandstof, bijvoorbeeld wanneer er groene stroom wordt gebruikt om water in waterstof om te zetten.

Daarnaast kan waterstof verkregen worden middels stoomreforming, waarbij aardgas wordt samengevoegd met stoom. Dit is het zogeheten blauwe waterstof, omdat er fossiele brandstoffen nodig zijn en er dus CO2 vrijkomt bij de productie. Doordat dit wordt afgevangen en opgeslagen, is blauwe waterstof iets groener dan grijze waterstof, waarbij de CO2 niet opgeslagen wordt.