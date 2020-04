Volkswagen heeft een schikking getroffen met 200.000 van de 260.000 bestuurders die gezamenlijk een zaak tegen het bedrijf hadden aangespannen over de sjoemelsoftware die in 2015 tot het dieselschandaal leidde. Dat maakt Volkswagen op maandag bekend.

Het Duitse merk zal tussen de 1.350 en 6.250 euro per voertuig uitkeren. Daarnaast komen nog eens 21.000 aanklagers mogelijk in aanmerking voor eenzelfde betaling. In totaal kost de Duitse schikking Volkswagen 620 miljoen euro. Het merk had 830 miljoen euro opzij gezet.

Het dieselschandaal heeft Volkswagen de afgelopen jaren ongeveer 28 miljard euro gekost. Het grootste bedrag was het merk kwijt aan de schikking van zo'n 23 miljard euro die het met Amerikaanse klanten trof. Daarnaast maakte Volkswagen kosten met terugroepacties en aanpassingen aan de gewraakte modellen.

Vijf jaar geleden kwam aan het licht dat de dieselauto's van Volkswagen door de toepassing van speciale software beter presteerden tijdens emissietests en zo schoner te boek stonden dan ze daadwerkelijk waren.