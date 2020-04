Mazda heeft de meest trouwe bestuurders in Nederland, zo blijkt uit gegevens van data-analysebureau EDM. Ongeveer 83 procent van de klanten in 2019 reed daarvoor ook al in een model van het Japanse merk.

Dat percentage ligt in vergelijking met een jaar eerder bovendien 7 procent hoger. Mazda behoort daarmee samen met Mercedes-Benz en Toyota tevens tot de merken die de meeste winst op het vlak van merkloyaliteit boeken.

De verkoop van Mazda in Nederland zit al een aantal jaar in de lift en kwam in 2019 voor het eerst sinds 2003 boven de elfduizend stuks per jaar uit. Dat is overigens nog altijd fors minder dan in de gouden jaren 1991 en 1992, toen Mazda bijna 30.000 exemplaren afleverde.

Mazda is de laatste jaren in trek in Nederland. (Foto: Mazda)

Toyota maakt meeste progressie

Bestuurders van Toyota blijven het merk ook bovengemiddeld trouw. De Japanners kunnen in Nederland bogen op een klantenbestand waarbij 80 procent vasthoudt aan het merk. Dat is een verbetering van 9 procent ten opzichte van 2018.

Volvo maakt de top drie compleet. Bij dat merk reed 78 procent van het aantal particuliere klanten al reeds een Volvo. Mercedes kan een percentage van 68 procent overleggen. Dat is een verbetering van 7 procent, maar nog altijd slechts goed voor de achtste plek in het overzicht. Het merk moet Volkswagen, Ford, Renault en BMW voor zich dulden.

Opel zag met een afname van 6 procent tot 58 procent de grootste daling qua merkloyaliteit.

Percentage klanten dat vasthoudt aan het merk Mazda: 83 procent (+7 procent)

Toyota: 80 procent (+9 procent)

Volvo: 78 procent (+5 procent)

BMW: 77 procent (+1 procent)

Renault: 71 procent (-1 procent)

Ford: 69 procent (-)

Volkswagen: 69 procent (+1 procent)

Mercedes-Benz: 64 procent (+7 procent)

Nissan: 63 procent (-)

Opel: 58 procent (-6 procent)

Veel bestuurders stappen over op Renault

Ook is door EDM gekeken naar welk merk particulieren eventueel overstappen. Mensen die eerder een BMW reden, stappen het vaakst over op een Volvo. Citroën-rijders blijven in de Franse hoek en kopen in de meeste gevallen een nieuwe Renault.

Datzelfde geldt voor bestuurders die voorheen een Ford reden. Ook bij mensen die nu een Nissan, Opel of Peugeot rijden, is de kans groot dat zij straks een Renault kopen.

Particulieren die hun Renault van de hand doen, gaan vervolgens meestal langs bij de Kia-dealer. Mensen die een Volkswagen hadden, stappen in de meeste gevallen over naar dochteronderneming Seat.

Renault snoept veel particuliere klanten van andere merken af. (Foto: Renault)

