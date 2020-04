Audi heeft in navolging van merken als Mercedes-Benz en Volvo de geleidelijke hervatting van de productie aangekondigd. Het Duitse merk gaat eind april het werk weer hervatten, zo laat Audi op vrijdag weten. Autofabrieken in Europa liggen grotendeels stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De bouw van motoren in het Hongaarse Gyor was eerder deze week al hervat. Bij Volvo wordt op 20 april de autoproductie weer aangeslingerd. Dat geldt voor zowel de fabriek in Zweden als die in België. In de Verenigde Staten staat de heropening vooralsnog gepland voor 11 mei.

Ook bij Mercedes-Benz wordt er vanaf 20 april weer gewerkt. Op die datum wil het merk beginnen met de bouw van motoren. Daarnaast moeten de bussen en vrachtwagens van het merk dan weer van de band lopen. Volgende week wordt tevens het werk op locaties in Frankrijk en Hongarije weer opgestart.

Bij Volkswagen staat 20 april eveneens omcirkeld in de kalender. Dan wordt de productie in Duitsland en Slowakije hervat. Andere fabrieken zullen een week later weer gaan draaien.

Nog geen datum voor BMW, FCA en PSA

Volgende week dinsdag is Dacia van plan weer te beginnen met het produceren van carrosserieonderdelen. Moederbedrijf Renault heeft weliswaar nog geen concrete datum genoemd waarop er weer geproduceerd kan worden, maar de verwachting is dat dit op 4 mei zal zijn.

Toyota gaat net als Dacia op 21 april het werk hervatten. Die datum geldt door de fabriek in Frankrijk. In Polen wordt vanaf woensdag weer gewerkt, terwijl het productiecentrum in Turkije pas weer op 4 mei open gaat.

Volgende week zal tevens de productie Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk opgestart worden. Nissan zal naar verluidt nog een week wachten om de productie in het Verenigd Koninkrijk weer te hervatten. Suzuki doet hetzelfde en gaat op 27 april weer geleidelijk van start, maar dan in Hongarije.

Bedrijven als BMW en Fiat Chrysler Automobiles mikken vooralsnog op begin mei. PSA, het moederbedrijf van onder andere Opel en Peugeot, heeft nog geen streefdatum genoemd.

