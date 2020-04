Net zoals bij auto's is ook de elektrische aandrijving bij brom- en snorfietsen aan een flinke opmars bezig. En net zoals er in de autoverkoop een aantal merken en modellen uit springen, zo wordt ook de Nederlandse markt voor brom- en snorfietsen gedomineerd door enkele merken. Een kennismaking.

Vorige week maakten RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC bekend dat er in het eerste kwartaal 65,6 meer elektrische snorfietsen waren verkocht. In totaal werden 1.799 nieuwe exemplaren geregistreerd. Het aantal nieuwe elektrische scooters kwam uit op 2.520 stuks, een stijging van 35,6 procent.

De toegenomen vraag naar elektrische brom- en snorfietsen zorgde er zelfs voor dat de totale verkoop van dergelijke tweewielers in het eerste kwartaal stabiel bleef. Er werden 12.419 stuks geregistreerd tegenover 12.437 in het eerste kwartaal vorig jaar.

Chinese NIU haalt verkoopaandeel van 29 procent

Bij elektrische auto's is het vooral Tesla dat de klok slaat. Bij de brom- en snorfietsen is het Chinese NIU een van de merken die erboven uitsteekt. NIU zet in op design en hoogwaardige componenten. Zo is het accupakket van Panasonic en de elektromotor van Bosch.

In het eerste kwartaal werden er op het totaal van 1.799 elektrische snorfietsen 519 NIU's verkocht, waarmee het merk een aandeel van 29 procent heeft.

Kort daarachter volgt de Super Soco met 407 stuks. Dat merk is net als NIU afkomstig uit China. Super Soco is de mobiliteitstak van het in Sjanghai gevestigde Supersoco Intelligent Technology. De fabrikant heeft een fabriek met een capaciteit van 300.000 tweewielers per jaar.

De Super Soco CUx komt ongeveer 75 kilometer ver op een acculading en heeft net als de NIU een elektromotor van Bosch. Een opvallende feature is de standaard videocamera voorop, zodat je ritten opgenomen kunnen worden. De CUx kost 2.599 euro.

De Super Soco CUx heeft standaard een camera voorop. (Foto: Super Soco)

Van Nederlandse bodem

Spyder Wheelz is een Nederlands bedrijf dat op Majorca begon en sinds januari 2018 ook in Nederland zelf opereert. Vorig jaar volgde de rest van Europa. De E-Chopper is dankzij het karakteristieke design en de extra brede banden direct herkenbaar. De fabrikant belooft een rijbereik van 70 kilometer.

Spyder Wheelz richt zich vooral op de verkoop aan evenementenbureaus, die de modellen vervolgens verhuren. Dat neemt niet weg dat de E-Chopper voor 2.495 euro ook gewoon te koop is voor particulieren.

In totaal rijden er nu 62.900 elektrische scooters in Nederland, oftewel 5 procent van het gehele scooterpark. Ter vergelijking: in 2015 waren dat nog 32.105 stuks.

De E-Chopper zul je niet snel over het hoofd zien. (Foto: Spyder Wheelz)