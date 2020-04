Dit jaar bestaat de Bugatti Veyron vijftien jaar. De presentatie van het model in 2005 betekende tevens de terugkeer van het roemruchte Franse merk, ditmaal onder de vleugels van de Volkswagen Group. Alles aan de Veyron was verpletterend, van het vermogen tot aan de topsnelheid. Tijd voor een korte geschiedenis van een icoon in wording.

Een vermogen van 1.001 pk uit een 8,0-liter zestiencilinder benzinemotor, een topsnelheid van 407 kilometer per uur en acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,5 seconden: de prestaties van de Bugatti Veyron spreken na vijftien jaar nog altijd tot de verbeelding.

Dat gold in mindere mate voor de prijs en het brandstofverbruik. De Veyron moest minimaal 1,8 miljoen euro kosten en had een gemiddeld verbruik van 1 op 4.

"Wij zijn degenen die dit bovenste deel van de markt hebben gecreëerd. Daarbij was het niet de bedoeling een zo hoog mogelijke vraagprijs te creëren. Het stevige prijskaartje van onze auto's is simpelweg het resultaat van de tijd, middelen en moeite die we investeren. Dat, en het beperkte aantal dat we ervan bouwen", zei Bugatti-topman Stephan Winkelmann vorig jaar nog in gesprek met NU.nl.

Vrijwel alles is imposant aan de Veyron, zo ook de bandenmaat. (Foto: Bugatti)

Veel speciale versies en limited editions

In 2009 volgde de Veyron Grand Sport, een zogeheten Targa. Dat is geen volwaardige cabrio, maar wel een auto waar je open in kan rijden. Het jaar erop deed Bugatti er nog een schepje bovenop door met de Veyron Super Sport te komen.

Het vermogen werd opgeschroefd tot 1.200 pk, de topsnelheid naar 415 kilometer per uur. Later in 2010 zette het model een nieuw snelheidsrecord voor productieauto's neer: 431 kilometer uur. De open versie van de Super Sport ging door het leven als Grand Sport Vitesse.

Om het model gedurende zijn levensloop van tien jaar onder de aandacht te houden, kwam Bugatti met tal van speciale versies of unieke exemplaren. Steeds was de verdenking dat dit werd gedaan om het geplande productieaantal van 450 stuks te halen, want dat ging na verloop van tijd steeds moeizamer. Uiteindelijk presenteerde het merk maar liefst 22 van dergelijke speciale uitvoeringen.

Van alle specials is Veyron Grand Sport l'Or Blanc de meest opzienbarende. (Foto: Bugatti)

Derde hoofdstuk van Bugatti

De geschiedenis van de Veyron begon in 1997 met een schets van toenmalig Volkswagen-topman Ferdinand Piëch voor de opbouw van de motor. De wil deze te ontwikkelen was er wel, maar een geschikt merk voor een krachtbron met een dergelijk vermogen had het concern nog niet.

Zijn zoontje Gregor bracht Piëch uiteindelijk op het idee om de rechten van de merknaam Bugatti te verwerven, nadat deze maar bleef zeuren om een modelauto van het merk. Zo werd in 1998 begonnen aan het derde hoofdstuk van Bugatti.

Het Franse merk werd in 1909 opgericht en hield in 1947 op te bestaan. In die periode bouwde Bugatti raceauto's en luxewagens. In 1987 kwam de merknaam in handen van de Italiaanse autoimporteur en ondernemer Romano Artioli. Onder zijn leiding kwam de legendarische Bugatti EB110 tot stand. Economische tegenwind betekende in 1995 het einde van de tweede incarnatie van het merk.

De EB110, Veyron en Bugatti Chiron in een beeld gevat. (Foto: Bugatti)

Niet per definitie museumwaardig

Na een aantal vingeroefeningen en studiemodellen werd in 2001 de definitieve richting voor de Veyron bepaald en stonden alle seinen op groen voor de productie ervan. De rest in geschiedenis. Of de Veyron daarmee ook direct de boeken of het museum in zal gaan, is nog maar de vraag.

"Het zou in ieder geval een publiekstrekker zijn. Het vermogen van meer dan 1.000 pk en de Veyron als snelheidsrecordhouder zouden een reden kunnen zijn om de auto toe te voegen", aldus directeur van het Louwman Museum Ronald Kooyman op de vraag of de Veyron museumwaardig is.

"Het Louwman Museum vertelt de geschiedenis van de automobiel. In die hoedanigheid zijn de authentieke (zo je wilt klassieke) Bugatti's belangrijker om tentoon te stellen in het museum."

Wie weet krijgt de Veyron ooit een iconische status. (Schets: Bugatti)