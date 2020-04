In het eerste kwartaal zijn in Nederland 2.520 elektrische scooters verkocht, een stijging van 35,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal verkochte elektrische snorfietsen groeide flink, melden RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC vrijdag.

De verkoop van elektrische snorfietsen steeg met 65,6 procent tot 1.788 exemplaren. Inmiddels is 14,4 procent van het aantal nieuwe registraties elektrisch. Bij de scooters ligt dat aandeel al op 20 procent.

De toegenomen vraag naar elektrische brom- en snorfietsen zorgde er tevens voor dat de totale verkoop van dergelijke tweewielers in het eerste kwartaal stabiel bleef. Er werden 12.419 stuks geregistreerd tegenover 12.437 in het eerste kwartaal vorig jaar.

In totaal rijden er nu 62.900 elektrische scooters in Nederland, oftewel 5 procent van het gehele scooterpark. Ter vergelijking, in 2015 waren dat nog 32.105 stuks.