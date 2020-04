Tesla heeft in maart in China een recordaantal van 12.709 exemplaren verkocht, een stijging van 449 procent ten opzichte van de 2.314 stuks die het in februari aan de man bracht. Dat blijkt uit nieuwe getallen van consultancy LMC Automotive.

Met het aantal registraties in maart beleefde Tesla zijn beste maand ooit in China, waar het sinds 2013 zijn modellen verkoopt en het sinds januari ook auto's produceert.

De Chinese vereniging voor personenwagens CPCA houdt het op 10.160 verkochte exemplaren voor Tesla in maart tegenover 3.900 in februari, hetgeen een stijging van 160 procent zou betekenen. Het aantal van 10.160 stuks zou nog steeds een record voor het merk betekenen.

Vorige maand lag de autoverkoop in China 43,4 procent lager ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Inmiddels trekt het aantal registraties weer aan. In de tweede week van april viel de verkoop 14 procent hoger uit vergeleken met vorig jaar.

