Toyota heeft de instapprijs van de nieuwe Yaris bekendgemaakt. Het model staat in Nederland voor minimaal 17.895 euro in de prijslijst. Daarmee is de auto een fractie voordeliger dan het uitgaande model.

Voor het genoemde bedrag levert Toyota de nieuwe Yaris in de Comfort-trim met een 72 pk sterke driecilinder benzinemotor, die ook in de Aygo ligt. De uitrusting omvat onder meer airconditioning, elektrisch bedienbare ruiten, adaptieve cruisecontrol en rijbaanassistentie.

De meeste aandacht gaat bij Toyota traditiegetrouw uit naar de hybrideversie. De nieuwe Yaris wordt leverbaar met een 116 pk hybrideaandrijflijn en kost minimaal 21.195 euro. Voor meer vermogen moet je uitwijken naar de 121 pk sterke 1,5 literbenzinemotor.

