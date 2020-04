De zogeheten World Car Awards zijn vorige week uitgereikt. De Kia Telluride werd daarbij verkozen tot World Car of the Year en volgt daarmee de Jaguar I-Pace op, die in 2019 met de prijs aan de haal ging. Kia won net als Porsche twee uitverkiezingen.

De Kia Telluride, een SUV van het formaat BMW X5, wist de Mazda 3 en de Mazda CX-30 voor te blijven in de verkiezing tot World Car of de Year. De Telluride wordt niet in Nederland geleverd. In de Verenigde Staten is de auto echter een van de meest succesvolle modellen van Kia.

In de categorie World Urban Car werd de elektrische Kia e-Soul tot winnaar uitgeroepen. De auto versloeg daarmee de Volkswagen T-Cross en de elektrische MINI. De eerste exemplaren van de e-Soul verschenen in januari op de weg.

De elektrische Kia e-Soul kwam eerder dit jaar op de markt in Nederland. (Foto: Kia)

Porsche Taycan andere grote winnaar

Porsche sleepte zoals gezegd net als Kia twee prijzen in de wacht. De volledig elektrische Taycan werd naast World Performance Car ook uitgeroepen tot World Luxury Car. In de eerste categorie waren ook de Porsche 718 en Porsche 911 genomineerd, terwijl de Taycan het in de categorie moest opnemen tegen de Porsche 911 en de eveneens volledig elektrische Mercedes-Benz EQC.

De Porsche Taycan kwam twee punten tekort voor de winst in de categorie World Car Design of the Year. Die prijs ging namelijk naar de Mazda 3. Ook de Peugeot 208 was genomineerd.

De elektrische Taycan bleef andere modellen van Porsche voor. (Foto: Porsche)

Jury met meer dan tachtig autojournalisten

De World Car Awards worden international georganiseerd en evenement is niet gelieerd aan de Europese Auto van het Jaar-verkiezing. De jury bestaat uit meer dan tachtig autojournalisten uit 24 landen in Azië, Europa en Noord-Amerika. De eerste Word Car Awards werden in 2004 uitgereikt.