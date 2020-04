Het aantal auto's met elektrische aandrijving staat inmiddels op 213.946 exemplaren, zo maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) vrijdag bekend. Hieronder vallen onder meer volledig elektrische auto's en modellen met een plug-inhybrideaandrijflijn.

De meerderheid van de Nederlandse auto's met elektrische aandrijving betreft volledig elektrische modellen. Daarvan reden er op 31 maart 116.148 stuks van rond, aldus de RvO.

Het aantal plug-inhybridemodellen staat op 97.553 stuks, het aantal waterstofauto's met brandstofcel op 245 exemplaren. Deze voertuigen rijden eveneens elektrisch.

De Tesla Model 3 is met 31.528 de meest talrijke volledig elektrische auto in Nederland, de Mitsubishi Outlander PHEV het meest gekochte plug-inmodel van de afgelopen jaren.

Het aantal (semi)publieke laadpalen in Nederland is in maart gestegen naar 55.820 stuks, waarvan er 1.363 snelladers zijn. In Amsterdam kwamen er vorige maand met 178 exemplaren de meeste laadpalen bij. In de hoofdstad kun je nu op 5.298 locaties laden. Den Haag volgt met 2.819 locaties.