De vraag naar het privé leasen van personenwagens wordt geraakt door de uitbraak van het coronavirus, zegt Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen-voorzitter Renate Hemerik donderdag tegen AutoWeek.

"De vraag is uiteraard, net als in de rest van de autobranche sterk teruggelopen. Veel auto's zijn op dit moment ook niet leverbaar doordat bijna alle landen om ons heen een lockdown hebben en de autofabrieken dicht zijn", aldus Hemerik.

Zij voegt daaraan toe dat private lease nog niet zo hard geraakt is als andere takken binnen de mobiliteitsbranche.

Het aantal privateleasecontracten zit de laatste jaren in de lift. Waar er in 2014 nog sprake was van 17.000 contracten, waren dat er eind vorig jaar al 188.000. Of dat aantal in de nabije toekomst net zo hard zal stijgen, is afhankelijk van de duur en ernst van de huidige uitbraak.

"Het wordt spannend hoelang de opstartperiode en daarmee de levertijden worden als fabrikanten weer kunnen gaan produceren", zegt Hemerik.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl