De laatste jaren hebben we in Nederland te maken met extreme weersituaties. Het is daarom van belang dat zomerbanden ook goed presteren in de regen, zeker gezien de grotere hoeveelheden die er tegenwoordig in kortere tijd vallen. AutoWeek testte een groot aantal zomerbanden en zocht uit hoe ze het deden onder natte omstandigheden.

Kijk ook op AutoWeek.nl

Vorig jaar zomer moest het KNMI vanwege onweersbuien en windhozen vier keer code oranje afgeven. Volgens het Compendium voor de Leefomgeving is het aantal dagen met zware neerslag sinds 1910 met 77 procent toegenomen. Daarnaast is ook de maximale hoeveelheid die er valt gestegen.

Daarom zijn vijftig banden bij universele handelaren gekocht en aan een remproef onderworpen op het enorme ATP-testterrein in het Duitse Papenburg. Bij de noodstops op nat wegdek moeten de banden laten zien wat ze aan veiligheidsreserves hebben te bieden.

Allereerst moesten de 50 testdeelnemers zich bewijzen op een belangrijk veiligheidsonderdeel: de remproef. Daarmee wordt het kaf van het koren gescheiden. In de top 20 eindigden dit keer naast de banden van de dure premiumfabrikanten ook de banden van betaalbare B- en C-merken. Voor het eerst in de finale: de nieuwkomers van Laufenn en Zeetex.

Er valt meer en vaker neerslag. Daar moeten banden op berekend zijn. (Foto: AutoWeek)

Rijgedrag op nat wegdek

Bij aquaplaning verliest de band het contact met het wegdek en wordt de auto onbestuurbaar. Met nieuwe banden hoef je niet bang te zijn dat je bij 90 kilometer per uur gaat waterskiën. Op het testterrein is echter een maar liefst acht millimeter hoge waterlaag aangebracht in het aquaplaninggedeelte.

Onder normale omstandigheden (circa 1 millimeter) bieden bijna alle testdeelnemers goede veiligheidsreserves. De banden van Zeetex en Fulda verliezen echter het snelst het contact met het wegdek.

Verlies van wegcontact (bij km/h) Michelin Pilot Sport 4 100 Y: 99,1

Kumho Ecsta PS71 100 Y: 98,5

Maxxis Victra Sport 5 100 Y: 97,2

Toyo Proxes Sport 100 Y: 96,7

Apollo Aspire XP 100 Y: 96,6

Firestone Roadhawk 100 Y: 96,6

Bridgestone Potenza S001 100 Y: 95,8

Falken Azenis FK510 100 Y: 95,5

Vredestein Ultrac Vorti 100 Y: 95,5

Hankook Ventus S1 evo³ 100 Y: 95,4

Uniroyal RainSport 3 100 Y: 95,3

Laufenn S Fit EQ+ 100 Y: 95,2

Nexen N’Fera Sport 100 Y: 95,0

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 100 Y: 93,9

Continental PremiumContact 6 100 Y: 93,6

Dunlop SportMaxx RT 2 100 Y: 93,2

Nokian Powerproof 100 Y: 92,7

Kleber Dynaxer UHP 100 Y: 92,5

Fulda SportControl 2 100 Y: 91,7

Zeetex HP 2000 vfm 100 Y: 90,7

Remweg op nat wegdek

Bij dit onderdeel hebben we de remweg met een beginsnelheid van 100 kilometer per uur gemeten. Tussen de best remmende band, de Bridgestone Potenza S001 en de band die het slechtst presteert op dit testonderdeel, de Maxxis Victra Sport 5, zit een afstand van 7,3 meter.

Remweg vanaf 100 km/h (in meters) Bridgestone: 44,9

Kumho : 45,3

Nokian: 45,4

Michelin: 46,5

Continental: 47,2

Apollo: 47,3

Hankook: 47,3

Falken: 48,0

Firestone: 48,1

Goodyear: 48,1

Nexen: 48,3

Vredestein: 48,9

Toyo: 49,2

Fulda: 49,5

Zeetex: 49,7

Kleber: 50,5

Uniroyal: 50,6

Laufenn: 51,0

Dunlop: 51,6

Maxxis: 52,2

Bridgestone band sterk op nat wegdek

Op de bewaterde rotonde laat de Bridgestone dankzij zijn uitmuntende grip op nat wegdek ook de snelste rotondetijd noteren en hij gaat ook op het vlak van dwarsacceleratie op kop. De tijden waarin de banden van Uniroyal als beste regenbanden uit de bus kwamen, zijn blijkbaar voorbij.

In bochten op nat wegdek is de Bridgestone Potenza S001 eveneens niet te verslaan. De goedkope banden van Maxxis (China) en Kumho (Korea) scoren echter ook verrassend goed op dit onderdeel.

Op een bewaterde rotonde komen de beste baden bovendrijven. (Foto: AutoWeek)

De volledige test stond in AutoWeek 14