Volkswagen hoopt vanaf 20 april de productie in de Spaanse regio Navarra gedeeltelijk te kunnen hervatten, meldt een woordvoerder van de fabriek dinsdag. De productie lag stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Er moet worden begonnen met één ploegendienst in plaats van de gebruikelijke drie ploegendiensten per week. Daarnaast wordt de werkweek teruggebracht tot vier dagen.

Mogelijk wordt het aantal ploegendiensten in de weken daarna geleidelijk opgeschroefd, mits toeleveranciers in staat zijn de fabriek te bevoorraden.

De fabriek in Navarra is goed voor ongeveer 4.800 arbeidsplaatsen. Hoeveel mensen weer aan het werk kunnen, is niet bekendgemaakt. In Spanje lopen de in Nederland populaire Polo en T-Cross van de band.

Volkswagen Polo niet meer met dieselmotor

Eerder op dinsdag maakte importeur Pon bekend dat de Polo in Nederland voortaan niet meer met een dieselmotor leverbaar is.

Tevens komt de versie met 1,5-literbenzinemotor vanwege de geringe vraag te vervallen. Daarnaast wordt de 1.0 TGI-uitvoering, die ook op aardgas loopt, uit het aanbod gehaald. De Polo GTI is tijdelijk niet meer leverbaar, maar komt op termijn wel terug.

Of de aangekondigde wijzigingen een direct gevolg van de productiestop zijn, is niet duidelijk. Volgens Pon is het gedaan om de "complexiteit van het aanbod" te reduceren.

