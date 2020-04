De prijs van de nieuwe McLaren 765LT voor de Nederlandse markt is bekendgemaakt. Het model kost minimaal 412.000 euro en daarmee is het een van de duurste nieuwe auto's van ons land.

In Nederland zijn alleen de Lamborghini Aventador, Ferrari 812 GTS, Ferrari SF90 Stradale en de modellen van Rolls-Royce kostbaarder dan de McLaren.

De McLaren 765LT werd begin maart gepresenteerd en is in feite de voor circuitgebruik bedoelde versie van de 720S. Zo heeft met model meer vermogen en is de auto minimaal 80 kilo lichter. Ook werd de afstemming van het onderstel onder handen genomen.

De McLaren 765LT wordt in een oplage van 765 exemplaren gebouwd. De eerste auto's zouden aanvankelijk in september worden uitgeleverd. Het is niet bekend of die datum nog gehaald gaat worden, aangezien de productie tot eind april stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

