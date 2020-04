In maart liet de uitbraak van het coronavirus zich voor het eerst voelen in de autoverkoop. Nederland kwam er met een daling van 23,4 procent nog genadig van af, want elders stortte het aantal registraties compleet in.

In Italië werd in maart met 28.326 nieuwe voertuigen een daling van 85 procent genoteerd. Heel verwonderlijk was dat overigens niet, aangezien het land al vroeg die maand op slot ging in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Vrijwel alle grote merken zagen de verkoop flink teruglopen, veelal met meer dan 85 procent. Alleen Tesla wist zich met een stijging van 58 procent naar 424 exemplaren aan de malaise te onttrekken.

In Frankrijk daalde het aantal registraties met 72 procent naar 62.688 stuks. Bij de volumemerken presteerde DS, het luxemerk van de PSA Group, met een afname van 38 procent het minst beroerd.

Het zwaar getroffen Spanje zag de autoverkoop met 69 procent in de min duiken. Uiteindelijk werden 37.644 nieuwe voertuigen geregistreerd. Ook hier was er geen fabrikant die een plus wist te noteren. Tesla hield de schade met een daling van 37 procent relatief beperkt.

DS presteerde met een daling van 38 procent het minst beroerd in Frankrijk. (Foto: DS)

Stekkerauto's in trek in Verenigd Koninkrijk

De verkoop in Duitsland viel in maart weliswaar lager uit, maar met een daling van 38 procent ging het bij de oosterburen minder slecht dan elders in Europa. Marktleider Volkswagen noteerde een afname van 28 procent, terwijl nummer twee Mercedes-Benz de verkoop met 21 procent zag dalen.

Bij BMW, de nummer drie van Duitsland, daalde het aantal registraties met 21 procent. Tesla en Lexus presteerden met een afname van respectievelijk 4,4 en 2,8 procent het best.

In het Verenigd Koninkrijk ging de verkoop in maart met 44,4 procent onderuit. Wel werden er ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder fors meer stekkerauto's verkocht.

De verkoop van modellen met een plug-inhyrideaandrijflijn steeg met 38 procent naar 6.818 stuks, terwijl het aantal registraties van volledig elektrische auto's met 197,4 procent steeg naar 11.694 exemplaren.

Stekkerauto's deden het ondanks alles goed in het Verenigd Koninkrijk. (Foto: Audi)

'Grootste crisis ooit'

Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA zijn ten minste 1,11 miljoen van de 13,8 miljoen mensen die in de auto-industrie werkzaam zijn, getroffen. Hierbij gaat het niet alleen om werknemers van automerken, maar ook om personen die bij toeleveranciers in dienst zijn.

Volgens Eric-Mark Huitema, directeur-generaal van ACEA, is de uitbraak van het coronavirus de grootste crisis waar de sector ooit mee te maken heeft gehad.

Op maandag riep de brancheorganisatie, vooruitlopend op onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, op tot een handelsovereenkomst die rekening houdt met het belang van de auto-industrie voor zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk.

De handel vertegenwoordigt een volume van drie miljoen voertuigen op jaarbasis en een waarde van 54 miljard euro. De handel in auto-onderdelen is nog eens 14 miljard euro waard.

1,11 miljoen werknemers hebben last van de uitbraak van het coronavirus. (Foto: ACEA)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.