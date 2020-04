Moet je per se gaan voor een band van een premiummerk of kun je in de zomer ook uit de voeten met een band van een goedkoper merk? AutoWeek testte twintig banden en geeft het antwoord op die vraag.

Het zomerbandenseizoen staat op het punt te beginnen, terwijl de bandenmarkt zich in een roerige periode bevindt. Er komen steeds nieuwe merken op de markt en de prijzen staan onder druk door overcapaciteit en niet-verkochte banden van vorig jaar.

Bandenkopers kunnen daarvan profiteren, want volle magazijnen en overcapaciteit zorgen voor dalende prijzen en soms vreemde situaties. Zo ligt bijvoorbeeld de door ons berekende gemiddelde handelaarsprijs van het premiummerk Goodyear onder die van de B- en C-merken (Dunlop en Fulda) uit hetzelfde concern. Het is dus altijd de moeite waard om de prijzen te vergelijken.

Vraag bij de bandenhandel of bij internetaanbieders altijd naar de totaalprijs inclusief montage en balanceren, want met name bij dit soort dienstverlening lopen de prijzen flink uiteen. Voor deze test wordt uitgegaan van zomerbanden in de maat 245/45 R 18.

Nieuwkomers in de top twintig

We beginnen deze zomerbandentest zoals elk jaar met een uitgebreide remtest. Daarvoor hebben we de vijftig banden die we bij universele handelaren hebben gekocht aan een remproef onderworpen op het enorme ATP-testterrein in het Duitse Papenburg.

Bij de noodstop op droog wegdek moeten de banden laten zien wat ze aan veiligheidsreserves te bieden hebben. Alleen de twintig best presterende banden kwalificeerden zich door de uitgebreide dynamische tests en de kostencheck.

In de top twintig eindigden naast de banden van de dure premiumfabrikanten ook de banden van betaalbare B- en C-merken. Voor het eerst in de finale: de nieuwkomers van Laufenn en Zeetex.

Rijgedrag op droog wegdek

Een remweg van net iets meer dan 30 meter was een paar jaar geleden ondenkbaar. De banden met de beste veiligheidsreserves worden geproduceerd door Michelin en zelfs de banden van Zeetex, die verrassend genoeg wisten door te dringen tot de finale, laten overtuigende cijfers noteren.

Remweg bij 100 km/u (in meters) Michelin Pilot Sport 4 100 Y: 32,1

Nokian Powerproof 100 Y: 32,9

Continental PremiumContact 6 100 Y: 33,2

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 100 Y: 33,2

Nexen N'Fera Sport 100 Y: 33,2

Vredestein Ultrac Vorti 100 Y: 33,4

Bridgestone Potenza S001 100 Y: 33,5

Laufenn S Fit EQ+ 100 Y: 34,0

Kleber Dynaxer UHP 100 Y: 34,1

Fulda SportControl 2 100 Y: 34,2

Dunlop Sportmaxx RT 2 100 Y: 34,3

Firestone Roadhawk 100 Y: 34,3

Apollo Aspire XP 100 Y: 34,7

HankookVertus S1 eco3 100 Y: 34,7

Maxxis Victra Sport 5 100 Y: 34,8

Kumho Ecsta PS71 100 Y: 34,9

Toyo Proxes Sport 100 Y: 35,4

Uniroyal RainSport 3 100 Y: 35,7

Falken Azenis FK510 100 Y: 36,0

Zeetex HP 2000 vfm 100 Y: 36,0

Een nauwkeurig instuurgedrag, een perfecte rijdynamiek: de Vredestein Ultrac Vorti en de banden van Continental en Michelin zetten indrukwekkende prestaties neer op droog wegdek. De banden van Zeetex moeten bij een snelle rit de handdoek echter in de ring gooien.

Maximale bochtensnelheid (in km/u) Vredestein: 117,0

Continental: 116,8

Michelin: 116,4

Maxxis : 116,3

Goodyear: 116,2

Hankook: 116,2

Laufenn: 116,1

Nokian: 115,9

Apollo: 115,4

Firestone: 115,4

Nexen: 115,4

Bridgestone: 115,3

Fulda: 115,0

Toyo: 114,9

Falken: 114,8

Dunlop: 114,6

Kumho: 114,3

Kleber: 114,2

Uniroyal: 113,7

Zeetex: 112,5

Opvallend succes voor Laufenn

Het B-merk van de succesvolle Koreaanse bandenfabrikant Hankook wist te verrassen met goede prestaties. De gloednieuwe Laufenn S Fit EQ+ eindigde op de dertiende plaats, met het predicaat 'goed'.

Volgende week meer over de prestaties van bovengenoemde banden, maar dan op nat wegdek.

