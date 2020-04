De Tesla Model 3 heeft nagenoeg geen elektrische concurrenten in de markt. Daar komt met de komst van de Polestar 2 dit jaar verandering in. Het van Volvo losgemaakte merk opent op papier namelijk een rechtstreekse aanval. Wordt de Polestar 2 de nieuwe nummer één?

De laatste jaren hebben de modellen van Tesla steeds meer concurrentie gekregen. Maar de wet van de remmende voorsprong lijkt vooralsnog geen vat te krijgen op het Amerikaanse merk.

Ja, de Audi e-tron is volgens autojournalisten beter afgewerkt, de Jaguar I-Pace rijdt beter en de Mercedes-Benz EQC is stiller. Toch weet geen enkel model het rijbereik en laadgemak van Tesla te evenaren of meer indruk te maken met gadgets - om enkele voorbeelden te noemen.

De Tesla Model 3 heeft überhaupt nog geen elektrische concurrentie, want ondanks dat sommige uitvoeringen van de Kia Niro en Nissan Leaf qua prijs in de buurt komen, zijn het totaal andere auto's.

Inmiddels verkoopt de Model 3 in veel landen niet alleen beter dan zijn elektrische soortgenoten, maar ook beter dan concurrenten met een brandstofmotor. Met de Polestar 2 is er echter een kaper op de kust. Gaat de Chinese Zweed slagen waar andere modellen minder succes hadden in vergelijking met Tesla.

Polestar hoopt indruk te maken met de Polestar 2. (Foto: Polestar)

Treffende gelijkenis met Tesla

De gelijkenissen zijn in ieder geval treffend. De Model 3 Long Range en Polestar 2 zijn praktisch even lang, even breed en even zwaar. Bovendien hebben ze een vergelijkbaar accupakket aan boord, sprinten ze in bijna dezelfde tijd naar 100 kilometer per uur en kosten modellen met een kleine 60.000 euro nagenoeg hetzelfde.

Toch zegt Polestar, zoals dat zo vaak gaat, dat de Polestar 2 niet als Tesla-concurrent ontwikkeld is. "We zijn er trots op dat we met een alternatief voor dit deel van de markt komen, dat in veel opzichten anders is dan de Tesla. Om die reden willen we dan ook mensen vanuit andere merken naar het elektrische segment halen in plaats van Tesla-eigenaren overtuigen over te stappen", aldus pr-baas Andrew Lytheer in gesprek met NU.nl.

Over de aanvoer van batterijcellen, waar andere fabrikanten recentelijk problemen mee hadden, maakt Lytheer zich geen zorgen. "Samen met Volvo hebben we genoeg gehad voor de komende tien jaar."

De Polestar 2 staat wat hoog op z'n poten. (Foto: Polestar)

Chinees moederbedrijf erg inspirerend

Polestar is net als Volvo onderdeel van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group. Dat heeft voor het merk veel voordelen, zegt Lytheer.

"Ondanks dat het tijdstip van conferencecalls gezien het tijdsverschil niet voor iedereen in Europa ideaal is, is de can do-mentaliteit en saamhorigheid van de Chinezen erg inspirerend. Dat de productie van de Polestar 2 in maart van start kon gaan te midden van al het tumult in de wereld is daar een bewijs van."

De Polestar 2 begon zijn leven in 2016 als Volvo 40.2, toen nog een voorbode op de in Nederland zo succesvolle V40. Al snel werd besloten dat een auto in die vorm niet bij Volvo paste. Polestar is echter niet bang dat het gebrek aan naamsbekendheid succes in de weg zal staan.

"Dankzij onze link met Volvo doen we het qua naamsbekendheid eigenlijk beter dan gebruikelijk voor zo'n jong merk. Daarnaast zijn de reacties op de Polestar 2 unaniem lovend."

De Volvo 40.2 concept car uit 2016 is de voorbode van de Polestar 2. (Foto: Volvo)

Bewust klein beginnen

Nederland is als voorloper op het gebied van elektrisch rijden een van de zeven Europese marken waar Polestar zich aanvankelijk op zal concentreren. "Door klein te beginnen kunnen we ervoor zorgen dat we onze middelen, kennis en aandacht effectief kunnen inzetten", zegt Lytheer.

Hij kan geen mededelingen doen over het aantal bestellingen dat het merk vanuit Nederland ontvangen heeft voor de Polestar, maar wel dat de aanvankelijke interesse naar het model zich ook vertaald heeft naar orders.

De prijzen in Nederland beginnen bij 59.800 euro. Polestar geeft een maximaal rijbereik van 470 kilometer op voor de Polestar 2.

Om nog even in de getallen te blijven; volgend jaar krijgen de Polestar 2 en de Tesla Model 3 gezelschap van de BMW i4.

De Polestar krijgt een Android-infotainmentsysteem mee. (Foto: Polestar)