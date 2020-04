Tesla heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 102.672 nieuwe auto's geproduceerd, waarvan er 88.400 afgeleverd werden. Daarmee beleefde het merk zijn beste eerste kwartaal tot nu toe.

Tesla produceerde en leverde bovendien meer auto's af dan analisten hadden voorspeld. In dezelfde periode vorig jaar stond het aantal leveringen nog op 63.000 voertuigen.

Wel blijft het aantal leveringen achter bij het vierde kwartaal van 2019, toen Tesla een recordaantal van 112.000 exemplaren verscheepte.

Tesla splitst de getallen op in twee modellijnen: die van de Model S en Model X enerzijds en die van de Model 3 en Model Y anderzijds. Van de Model S en Model X liepen in totaal 15.390 exemplaren van de band, met 12.200 leveringen.

Van de Model 3 en Model Y werden 87.282 exemplaren gebouwd. De productie van de Model Y ging overigens pas in maart van start, waardoor het hier vooral om exemplaren van de Model 3 gaat. Het aantal leveringen eindigde op 76.200 stuks.

De Tesla Model 3 was in maart met 1.339 exemplaren het meest geregistreerde model in Nederland.

Doelstelling onzeker door gevolgen COVID-19-pandemie

De productie in de Verenigde Staten ligt vanwege de uitbraak van het coronavirus inmiddels stil. In China loopt de Model 3 nog wel van de band.

Voor dit jaar ging Tesla, mede door de komst van de Model Y, uit van 500.000 verkochte exemplaren. Of dat nog gehaald kan worden, is gezien de productiestop en economische neergang in de wereld twijfelachtig.

