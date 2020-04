Het aantal verkochte tweedehandsauto's in maart is 13,9 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de groei in januari en februari ongedaan gemaakt en valt het totaal voor het kwartaal lager uit dan in 2019.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden 320.000 gebruikte personenwagens verkocht in Nederland, een daling van 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die neergang is toe te schrijven aan de uitbraak van het coronavirus, zo melden BOVAG en informatieprovider RDC donderdag.

In januari en februari werden nog stijgingen van respectievelijk 6,9 en 4,8 procent genoteerd. In maart waren autobedrijven weliswaar nog open, maar daalde de toeloop van kopers flink na maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een "belangrijk deel" van de verkochte occasions betreft voertuigen uit het buitenland. BOVAG en RDC geven geen exact getal of aandeel.

