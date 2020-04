Eigenaren van elektrische auto's waarderen hun voertuig meer dan het branchegemiddelde, zo blijkt uit de zogeheten Smart Car Monitor van onderzoeksbureau Multiscope die op woensdag gepresenteerd is.

Nederlanders met een elektrische auto beoordelen hun model met een 8,7. Tesla-eigenaren geven hun voertuig een 9,1 als rapportcijfer.

Elektrische auto's hebben bovendien een relatief hoge net promotor score (NPS) van 64 procent. Een NPS laat de mate zien waarin men geneigd is een product aan te bevelen aan anderen. Tesla behaalt een NPS van 80 procent.

Tesla is bovendien bij uitstek het merk dat mensen associëren met elektrisch rijden. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het Amerikaanse merk uitsluitend volledig elektrische voertuigen produceert.

BMW, Opel, Volkswagen en Toyota maken de top vijf compleet. Dat Toyota door respondenten genoemd wordt, is bijzonder. Het merk presenteerde pas halverwege vorig jaar zijn eerste elektrische auto, een exemplaar dat bovendien niet in Nederland leverbaar is.

Het onderzoek kende ruim zesduizend deelnemers van achttien jaar en ouder.