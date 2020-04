In maart zijn 29.496 nieuwe auto's geregistreerd, een daling van 23,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, maakte BOVAG woensdag bekend. Het aantal leveringen betroffen vooral reeds bestelde exemplaren.

De brancheorganisatie wijst niet naar de uitbraak van het coronavirus als directe oorzaak, maar zegt dat importeurs en dealers minder voertuigen dan gebruikelijk registreerden aan het einde van een kwartaal. Dit heeft uiteraard wel te maken met de uitbraak.

De showrooms waren ondanks de coronamaatregelen de afgelopen maand nog geopend. Het is volgens BOVAG bovendien nog te vroeg om met prognoses te komen.

"Hoe de autoverkoop zich dit jaar zal gaan ontwikkelen is zeer ongewis. Enerzijds wordt het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ernstig aangetast en anderzijds is de productie in veel autofabrieken wereldwijd stilgelegd", zegt BOVAG in een persbericht.

De Tesla Model 3 was in maart met 1.339 exemplaren het meest geregistreerde model, gevolgd door de Kia Niro en de Renault Clio.

