De uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen zullen de auto-industrie hard raken. Niet alleen staan de fabrieken stil, het koperspubliek blijft weg uit de showroom. Hoe hard de verkoop zal dalen blijft koffiedik kijken. Toch hebben de eerste bureaus zich aan een voorspelling gewaagd.

De eerste schatting is dat de Europese autoverkoop dit jaar 20 procent lager uit zal vallen. Dat betekent volgens het Duitse Scope Ratings ongeveer 3 miljoen exemplaren minder. Kredietbeoordelaar Moody's verwacht een daling van 21 procent in ons deel van de wereld.

De verwachte verkoop in Europa wordt door IHS Markit met 1,9 miljoen voertuigen naar beneden bijgesteld tot 15,6 miljoen exemplaren, zo blijkt uit een overzicht van Automotive News Europe. Morgan Stanley gaat uit van 12,5 miljoen stuks, terwijl het eerder nog uitging van 13,7 miljoen.

Mogelijk daalt de Europese verkoop dit jaar naar 12,5 miljoen stuks. (Foto: Audi)

Wereldwijde daling van tot wel 14 procent

De wereldwijde verkoop zal naar verwachting op 78,8 miljoen voertuigen uitkomen. Eerder dit jaar ging IHS nog uit van een kleine 90 miljoen auto's, terwijl het eerder gebruikelijk is dat er tegen de 100 miljoen voertuigen verkocht worden op jaarbasis.

LMC Automotive zet in op een wereldwijde verkoop van minder dan 77 miljoen voertuigen. In het ergste geval denkt het bureau dat er 69 miljoen auto's zullen worden verkocht. Ook zij gingen aanvankelijk uit van een verkoop van ongeveer 90 miljoen exemplaren.

Morgan Stanley verwacht dat de wereldwijde verkoop 13 procent later uit zal vallen, terwijl Moody's de verkoop met 14 procent ziet afnemen dit jaar.

RBC Capital Markets houdt voor de Verenigde Staten rekening met een min van 20 procent tot 13,5 miljoen voertuigen. IHS is met een voorspelling van 14,4 miljoen exemplaren iets positiever.

Moody's, dat alleen percentages vrijgegeven heeft, denkt dat er in de Verenigde Staten dit jaar 15 procent minder verkocht zal worden.

De autoverkoop in de Verenigde Staten blijft niet buiten schot. (Foto: FCA)

Verkoopdaling in Nederland rond 9 procent

In Nederland zal later deze week iets meer duidelijk worden over de effecten van de uitbraak van het coronavirus op de autoverkoop. Deze zullen vooralsnog beperkt blijven door het aantal reeds bestelde voertuigen.

BOVAG ziet op basis van de registratiecijfers over de eerste drie verkoopweken een daling van ongeveer 9 procent naar zo'n 21.500 voertuigen. De Tesla Model 3 is met ruim 1.200 exemplaren vooralsnog het bestverkocht.

De Model 3 stelt orde op zaken in de Nederlandse verkooplijst. (Foto: AutoWeek)