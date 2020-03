Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Toyota en Volkswagen hebben aangekondigd dat ze hun fabrieken in Europa langer dicht zullen houden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De fabrieken van FCA blijven nog tot ten minste 3 april dicht. Oorspronkelijk zou het concern op 27 maart weer beginnen met de bouw van auto's. Vooralsnog gaat de fabriek in Servië vrijdag weer draaien en de fabriek in Polen een week later.

Als de maatregelen in Italië versoepeld worden, hoopt Fiat op 6 april het werk in Mirafiori, onder de rook van Turijn, weer te hervatten.

Toyota neemt het zekere voor het onzekere en houdt de deuren van zijn Europese productielocaties tot zeker 20 april gesloten, zo maakt het Japanse concern op maandag bekend. Renault liet eerder op maandag weten de productie te hervatten zodra de condities dat toestaan.

De Duitse fabrieken van Volkswagen blijven vier dagen langer dicht en gaan nu op z'n vroegst weer open op 9 april.

Moederbedrijf Peugeot wil maandag met vrijwilligers aan het werk

PSA wil door middel van een pilotproject met vrijwilligers later op de maandag weer beginnen met de productie van versnellingsbakken in het Franse Valenciennes. Aanstaande vrijdag wil het op die manier ook de productie van motorblokken in Douvrin hervatten, tot groot ongenoegen van Franse vakbonden.

"Wat ons betreft is het hervatten van productie te vroeg, aangezien het ergste van de pandemie nog niet achter ons ligt. We begrijpen het ook niet. Frankrijk wil de lockdown verlengen en dan gaat PSA mensen proberen uit huis te halen", aldus een vakbondsman.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Frankrijk nog zeker tot 15 april in lockdown blijft.

