De Duitse auto-industrie moet zich vanwege de teruglopende vraag naar auto's door de uitbraak van het coronavirus schrap zetten voor banenverlies.

Dat zegt marktanalist Ferdinand Dudenhöffer in Welt am Sonntag. Door de teruglopende vraag naar personenwagens krijgt de auto-industrie te maken met een overcapaciteit van 1,3 miljoen voertuigen per jaar.

"We moeten rekening houden met een afbouw van de productiecapaciteit van de Duitse auto-industrie, waardoor tot wel 100.000 banen in gevaar komen", aldus Dudenhöffer.

De jaarlijkse productie in Duitsland laat al enige tijd een dalende lijn zien. In 2018 rolden er 5,1 miljoen personenwagens van de band, terwijl dit er vorig jaar 4,7 miljoen waren. Dudenhöffer zegt dat het productieaantal in 2020 mogelijk op 3,8 miljoen auto's uit zal komen.