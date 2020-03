De uitbraak van het coronavirus zorgt voor een hoop ontwrichting en heeft een hoop onbedoelde gevolgen. Een daarvan is dat het wagenpark in Nederland mogelijk nog ouder wordt dan het al is, aangezien de verwachting is dat mensen langer met hun huidige model zullen doorrijden.

BOVAG constateerde het enige tijd geleden al: er komt vrijwel niemand meer in de showroom kijken voor een nieuwe auto. De brancheorganisatie vroeg zich hardop af of autobedrijven nog wel open moesten blijven.

De verwachting is dan ook dat de autoverkoop flink onder de huidige situatie zal lijden. Deze maand zal de schade naar verwachting beperkt blijven tot een daling van een kleine 10 procent, maar in april en mei zal de afname een stuk forser zijn.

Het is dan ook waarschijnlijk dat automobilisten langer zullen doorrijden met hun huidige model.

Het is tegenwoordig stil op de autoboulevards. (Foto: Frank Jacobs)

Oude auto's bijna kwart van het wagenpark

Het ING Economisch Bureau verwacht dat auto's van meer dan vijftien jaar oud dit jaar 24 procent van het Nederlandse wagenpark zullen vertegenwoordigen. Dat zou een aantal van ruim twee miljoen voertuigen betekenen. Dat aandeel stond in 2010 nog op 13 procent.

Nederlandse personenwagens zijn gemiddeld elf jaar oud, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar april. In 2009 was de gemiddelde leeftijd nog negen jaar.

Een gemiddelde leeftijd van elf jaar is weliswaar keurig in de pas met het Europese gemiddelde, maar ligt flink hoger dan in de ons omringende landen. Belgische personenwagens zijn bijna drie jaar jonger, die in Duitsland twee jaar.

RAI Vereniging wijst naar de hoge belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm), die nieuwe auto's in Nederland flink duurder maken dan elders. Zo kost een Renault Clio hier minimaal 17.890 euro, terwijl dat in België 14.875 euro is en in Frankrijk 14.100 euro.

Een Renault Clio kost in België bijna 3.000 euro minder dan hier. (Foto: Renault)

'Sloopregeling zou vruchten afwerpen'

Een bijkomend probleem van de veroudering van het Nederlandse wagenpark is dat de CO2-uitstoot minder hard daalt, waardoor de klimaatdoelstellingen van het kabinet lastiger te realiseren zijn.

Volgens BOVAG zou een nieuwe nationale slooppremie daarom ook geen verkeerd idee zijn zodra de uitbraak van het coronavirus onder controle is en het land de draad weer kan oppakken.

Een dergelijke sloopregeling gold eerder tussen 2009 en 2010, op het einde van de wereldwijde kredietcrisis. Automobilisten kregen destijds tussen de 750 en 1.000 euro premie voor het omruilen van hun oude auto. Uiteindelijk maakten ruim 80.000 Nederlanders daar gebruik van.

"Een sloopregeling zou juist nu veel vruchten af kunnen werpen, om zo mensen te stimuleren toch die uitgave te doen voor een nieuwe auto, net als in 2009", aldus BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.