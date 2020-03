Deze zomer moeten de eerste exemplaren van de elektrische Volkswagen ID.3 op de weg verschijnen. Volkswagen wil dat dit model net zo iconisch als de Kever en Golf wordt. De softwareproblemen van het model lijken echter nog altijd niet opgelost. Krijgen de Duitsers er na het dieselschandaal een nieuw hoofdpijndossier bij?

Volkswagen liep er aanvankelijk niet voor weg, aangezien medewerkers in de media honderduit praatten over de problemen. Die varieerden van moeilijkheden met zogeheten over-the-air-updates, communicatie tussen bepaalde systemen en foutmeldingen tijdens testritten.

Toch was de strekking van het verhaal altijd dezelfde: de leveringen lopen geen vertraging op.

Daarnaast waren het niet de minste media die de afgelopen maanden over de softwareproblemen berichtten: Frankfurter Allgemeine Zeiting, Manager Magazin, Handelsblatt en recentelijk nog de Süddeutsche Zeitung schreven er allemaal over. Dat de twijfels voortduren, komt door een verhaal uit laatstgenoemde krant.

Volkswagen lijkt te veel hooi op de vork genomen te hebben. (Foto: Volkswagen)

'Niet grappig meer'

Afgelopen vrijdag sprak de krant met bronnen binnen Volkswagen, ditmaal anoniem, die zeiden dat de situatie "niet langer grappig is". Want hoewel de problemen zijn geïdentificeerd, heeft Volkswagen blijkbaar grote moeite genoeg ontwikkelaars te vinden om deze problemen op te lossen. "Het is een grote ramp", aldus bronnen.

Dat Volkswagen zo veel mensen nodig heeft, is omdat er al duizenden exemplaren van de ID.3 gebouwd zijn met foutieve software. Het model loopt immers sinds afgelopen november al van de band. Deze auto's, die naar verluidt op geheime door Volkswagen gehuurde parkeerplaatsen staan, moeten daarom stuk voor stuk en met de hand geüpdatet worden.

Dat laatste zou bovendien niet eenvoudig zijn. Niet alleen omdat het om twintigduizend auto's gaat, maar ook omdat de basisarchitectuur van de software te gehaast ontwikkeld zou zijn. "Deze auto is nog lang niet klaar voor de markt", aldus diezelfde bronnen tegenover de Süddeutsche Zeitung.

'Nog lang niet klaar', aldus bronnen. (Foto: Volkswagen)

Gezichtsverlies beperken

De handmatige updatesessies zouden aanvankelijk in de lente van start gaan, maar door de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen van dien is het onduidelijk of dit doorgang kan vinden.

De Süddeutsche Zeitung sprak ook met een woordvoerder van Volkswagen, die toegeeft dat het inderdaad "niet goed loopt" met de geplande uitleveringen van de elektrische ID.3.

De oplossing die het merk voor ogen heeft, is het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten van de auto, om zo de eerste modellen toch te kunnen leveren en gezichtsverlies te beperken. Deze opties zouden dan later geactiveerd kunnen worden. Om welke zaken het gaat, wordt niet duidelijk.

Bij importeur PON geeft men dan ook aan dat de marktintroductie nog steeds gepland staat voor deze zomer.

Importeur PON rekent nog altijd op leveringen volgens plan. (Foto: Volkswagen)

Zware bevalling

Toen in 2015 in de Verenigde Staten software werd ontdekt waarmee de uitstoot gemanipuleerd kon worden, brak het dieselschandaal los en was de term sjoemelsoftware geboren. Het achtervolgt de Volkswagen Group tot op de dag van vandaag en kostte het bedrijf miljarden euro's aan rechtszaken.

Het bracht bij Volkswagen echter een vrij radicale omarming van elektrisch rijden teweeg. Of de groep zichzelf in zijn enthousiasme voorbij is gelopen, moet nog blijken. Maar dat het tot op heden een zware bevalling is, lijkt duidelijk.

Zoals het er nu voor staat, gaat de ID.3 een onzekere toekomst tegemoet. (Foto: Volkswagen)

