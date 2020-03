In een poging inkomsten te genereren wil Ford in de Verenigde Staten op 14 april de productie van modellen met een hoge winstmarge hervatten, zo laat het bedrijf donderdag weten.

De eerste fabriek waar de productie hervat zal worden, is die in Dearborn in de staat Michigan. Daar mag op last van de gouverneur tot 13 april niet gewerkt worden als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Ford bouwt er de F-150-pick-uptruck, zijn meest succesvolle model.

Eerder had de Amerikaanse president Donald Trump de wens uitgesproken om de economie na Pasen (12 april) weer zoveel mogelijk draaiende te hebben. De autovakbond UAW heeft zijn zorgen over het besluit van Ford geuit.

Om geld te besparen maakt Ford daarnaast bekend dat driehonderd personeelsleden in de top van het bedrijf tot 50 procent van hun salaris zullen inleveren. De maatregel wordt op 1 mei van kracht en is voor een periode van vijf maanden. Daarmee moeten gedwongen ontslagen voorkomen worden.

Ford zit al langer in zwaar weer. Het is qua beurswaarde voorbijgestreefd door Tesla en de kredietwaardigheid van Ford werd op woensdag door Standard & Poor's verlaagd naar de junkstatus.

