De Mitsubishi Corporation overweegt een aandeel in de Franse autobouwer Renault te nemen, om op die manier de alliantie tussen Renault, Nissan en de eigen automobieltak Mitsubishi Motors te versterken, meldt de Franse krant Les Echos donderdag.

Het Japanse conglomeraat zou een in een van de besproken scenario's een aandeel van 10 procent in Renault nemen. Nissan heeft al een aandeel van 15 procent in Renault, dat op zijn beurt 43 procent van Nissan in handen heeft.

Nissan heeft daarnaast een aandeel van 34 procent in Mitsubishi Motors. De Mitsubishi Corporation is voor 20 procent eigenaar van het merk.

Een definitief besluit wordt op zijn vroegst in mei verwacht, aldus bronnen.