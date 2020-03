Autoverhuurbedrijf Hertz gaat in de Verenigde Staten huurauto's kosteloos meegeven aan personeel in de zorg, meldt de Wall Street Journal woensdag. Het initiatief moet deze week in New York van start gaan.

Nu Amerikanen verzocht zijn thuis te blijven, staan er talloze huurauto's stil. CEO Kathryn Marinello heeft daarop besloten deze voertuigen beschikbaar te stellen aan zorgpersoneel.

Verhuurders hebben te lijden onder de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan, zeker nu het vliegverkeer grotendeels stilligt en mensen binnen moeten blijven.

Hertz had aan het einde van 2018 een vloot van net geen 507.000 voertuigen. Hoeveel er in New York beschikbaar komen, is niet bekend.

