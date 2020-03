De stadsbesturen van grote steden in China komen met maatregelen om de verkoop van nieuwe personenwagens op te krikken, schrijven lokale media woensdag.

In Guangzhou komen inwoners in aanmerking voor een subsidie voor de aanschaf van een zogeheten New Energy Vehicle (NEV). Hieronder vallen volledig elektrische auto's, modellen met een plug-inhybrideaandrijflijn en voertuigen met een brandstofcel. Het stadsbestuur stelt een aanschafsubsidie van 10.000 yuan (zo'n 1.300 euro) beschikbaar.

Ook spelen steden met de gedachte om het maximaal toegestane aantal van nieuwe auto's te verhogen. Dergelijke quota werden de afgelopen jaren ingevoerd om de filedruk en smogvorming tegen te gaan.

In Hangzhou wordt de limiet met twintigduizend voertuigen verhoogd. Een aantal jaar geleden stond het maximum aantal nog op 80.000 auto's per jaar. De steden Zhuhai en Fuoshan in de provincie Guangzhou gaan de limieten eveneens verruimen.

In Peking gingen dinsdag geruchten dat de limiet voor het aantal NEV's verdrievoudigd zou worden naar 150.000 exemplaren, wat voor een hoop reuring zorgde. In de hoofdstad is de wachttijd voor een NEV namelijk ongeveer negen jaar, terwijl inwoners die een brandstofauto willen, afhankelijk zijn van een loterij voor toestemming.

Het stadsbestuur kwam eerder op de dag met een verklaring naar buiten dat het voorstel nog niet goedgekeurd is.