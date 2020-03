Lexus, het luxemerk van Toyota, zou in navolging van het moederbedrijf ook werken aan een waterstofauto. Volgens een planning van het merk, ingezien door Allcarnews, komt Lexus met een eigen versie van de nieuwe Toyota Mirai.

Wanneer de Lexus met brandstofcel op de markt komt, is nog niet bekend. De Toyota Mirai werd in januari gepresenteerd, waardoor het niet erg waarschijnlijk is dat er op korte termijn al een Lexus-variant van verschijnt.

Volgens Toyota heeft de nieuwe Mirai een ongeveer 30 procent grotere actieradius dankzij grotere brandstoftanks en een verbeterde brandstofcel. Een getal geeft het merk niet, maar aangezien de vorige Mirai een actieradius van ongeveer 500 kilometer had, zou de nieuwe zo'n 650 kilometer ver moeten kunnen komen.

