De planning van Toyota voor de komende jaren is uitgelekt. Uit de presentatie van het Japanse merk blijkt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe compacte cross-over.

De planning waar Allcarnews de handen op heeft gelegd, bevat ook aanvullende informatie. Zo wordt de compacte hybride cross-over op basis van de nieuwe Yaris leverbaar met vierwielaandrijving.

Het model zou aanvankelijk op de Autosalon van Genève gepresenteerd worden, maar dat ging vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. De auto staat nu voor aankomende herfst in de kalender.

In de zomer van 2021 verschijnt volgens de planning een opvolger van de GT86, een compacte sportwagen die in Nederland slechts mondjesmaat is verkocht. De auto zou een 255 pk sterke viercilinderbenzinemotor krijgen.

Voor het derde kwartaal van 2021 rept de planning over een zogeheten compact utility vehicle. Het is aannemelijk dat hiermee de opvolger van de C-HR bedoeld wordt, die tegen die tijd ruim vijf jaar oud is.

