Het aantal registraties van nieuwe personenwagens ligt in de eerste drie weken van maart ongeveer 30 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo heeft het ING Economisch Bureau becijferd.

De daling komt naar voren in een op maandag gepubliceerd overzicht op basis van cijfers van Kentekenradar, de RDW en het ING Economisch Bureau zelf. Econoom Rico Luman wijst naar het lagere consumentenvertrouwen en kopers die thuisblijven in verband met het coronavirus als oorzaken.

"Het aantal registraties van nieuwe auto's daalde in de eerste drie weken van maart met zo'n 30 procent, dit loopt voor op de daadwerkelijke nieuwe orders. De afzet van nieuwe (lease)auto's aan bedrijven - die in Nederland oplopen tot zo'n twee derde van het totaal - geven voor de korte termijn nog wel enige stabiliteit", aldus Luman in een toelichting op LinkedIn.

Eerder constateerde BOVAG al dat het koperspubliek de autodealer links laat liggen.

De Tesla Model 3 staat met 1.017 geregistreerde exemplaren vooralsnog bovenaan de verkooplijst, gevolgd door de Kia Niro en Renault Clio. De MINI en de Volkswagen Golf maken de top vijf compleet, aldus de gegevens van Kentekenradar.

Registraties tot en met 22 maart Tesla Model 3: 1.017

Kia Niro: 573 (waarvan 290 volledig elektrisch)

Renault Clio: 522

MINI: 447 (waarvan 172 volledig elektrisch)

Volkswagen Golf: 441 (waarvan 293 volledig elektrisch)

