Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft vooralsnog geen staatsteun van de Duitse overheid nodig, zegt CEO Ola Kaellenuis maandag in gesprek met Handelsblatt.

"Er is bij Daimler op dit moment geen noodzaak voor staatsteun. De auto-industrie heeft over het algemeen een zeer goed aantal bestellingen genoteerd in de aanloop naar de uitbraak van het coronavirus", aldus Kaellenuis.

De fabrieken van Daimler in Europa liggen grotendeels stil. De productie in de Amerikaanse staat Alabama, waar de succesvolle SUV's van Mercedes van de band rollen, zal spoedig ook tijdelijk stilgelegd worden. In China wordt het werk daarentegen weer opgestart, zegt Kaellenuis.

Eerder op maandag maakte de Duitse regering bekend 156 miljard euro uit te zullen trekken voor de bestrijding van de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

