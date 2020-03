In navolging van het tijdelijk sluiten van fabrieken in onder meer de Europese Unie (EU), heeft Ford besloten het werk in India, Thailand, Vietnam en Zuid-Afrika tijdelijk te onderbreken. Het merk zal de productielijnen voor motoren en de assemblagelocaties voor onbepaalde tijd stilleggen.

Dat heeft het hoofd van afdeling voor internationale markten Mark Ovenden op maandag bekendgemaakt. De onderbreking zal meerdere weken duren, aldus Ford.

In India is de onderbreking op zaterdag al van start gegaan. In de EU, Turkije en het Verenigd Koninkrijk was het werk als gevolg van de wereldwijde corona-uitbraak al stil komen te liggen, net als in de Verenigde Staten.

Ford heeft nog locaties in landen als China, Mexico, Rusland en Taiwan. Het is onduidelijk waar erg nog gewerkt wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.