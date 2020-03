De wereld staat weliswaar niet helemaal stil, maar draait in de noodloop. Ook op de weg en alles daar omheen zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk merkbaar. Maar lege wegen betekent ook minder werk voor de branche: lege showrooms, lege tankstations en boze rijschoolhouders. De sector maakt de tussenbalans op.

Rijkswaterstaat merkte het effect van corona al heel snel in het dagelijkse verkeer, vertelt woordvoerder Diederik Fleuren. "Maandag 9 maart was nog een redelijk normale dag, daarna zagen we het snel rustiger worden op de weg. Maar sinds maandag 16 maart is het echt heel erg stil."

Een normale maandagochtendspits betekent volgens Fleuren ongeveer 200 kilometer aan file. Vorige week was dat 13 kilometer. Dinsdag, doorgaans een drukkere dag, stond er 6 kilometer. Dat betekent echter nog niet dat de teams van Rijkswaterstaat er nu massaal op uit trekken om aan de weg te werken.

"Dat soort projecten is heel lang van tevoren gepland. Wat gepland stond, gaat door. Maar naar voren halen lukt eenvoudigweg niet. Wat we wel kunnen, is dat we bepaalde werkzaamheden die normaal gesproken 's nachts moeten worden uitgevoerd omdat ze overdag te veel hinder geven, nu overdag doen", aldus Fleuren.

De stap naar 100 kilometer per uur is door de uitbraak van het Coronavirus een beetje ondergesneeuwd, maar Fleuren merkt op dat bestuurders zich "over het algemeen best netjes" aan de nieuwe snelheidslimiet houden.

'Niemand gaat nu een nieuwe auto uitzoeken'

Bij brancheorganisatie BOVAG is het sinds de uitbraak van corona een gekkenhuis, vertelt woordvoerder Tom Huyskens. "Wij zijn het crisiscentrum voor de hele branche. We hebben continu overleg met ministeries, RDW, CBR, andere brancheorganisaties en vakbonden."

Huyskens verwacht dat de autoverkoop flink zal lijden onder de huidige situatie. De cijfers voor maart zullen nog wel meevallen, aangezien er nog reeds bestelde auto's zijn afgeleverd. De vraag is wat er op de lange termijn gaat gebeuren. De meeste showrooms zijn vooralsnog open, maar voor hoelang?

"Niemand gaat nu op zijn dooie akkertje een nieuwe auto uitzoeken. Dan moet je afvragen of je het licht nog wel aan moet doen, dat zijn ook alleen maar kosten." Daar staat tegenover dat de werkplaatsen nog goed gevuld zijn, vertelt Huyskens.

'Geen inkomsten uit snacks meer bij pompstations'

Ook de verhuurbranche is zwaar getroffen, zegt de woordvoerder. "Het lot van de grote partijen op de vliegvelden is evident. Die hebben vrijwel geen aanloop meer." Ook wasbedrijven hebben het zwaar. "Auto's die minder rijden, worden minder vies", zegt Huyskens. "En datzelfde geldt voor tankstations."

Tankstations hebben vaak een aardig aanbod aan voedingsmiddelen in de shop. In tijden waar supermarkten met lege schappen kampen, zouden daar kansen kunnen liggen. Dat kan Huyskens niet onderschrijven.

"Het meeste profijt hebben die van het woon-werkverkeer dat een kop koffie of een snackje meepakt, en dat is er nauwelijks meer. Veel tankstations hebben er ook een horecagelegenheid bij, die zijn nu dus ook gesloten."

Minder vliegverkeer betekent minder mensen bij de balies van de verhuurbedrijven. (Foto: AutoWeek)

'Rijschoolhouders boos op collega's'

De rijschoolbranche zit in een spagaat. De rijscholen mogen in principe gewoon doorgaan, maar doordat het vrijwel onmogelijk is om aan de regel van 1,5 meter afstand houden te voldoen, zijn veel rijscholen zelf al gestopt. Dat geldt echter niet voor iedereen, wat tot onvrede leidt.

"En die ontevredenen eisen dan van ons dat we daar een stokje voor steken. We zijn geen overheid, maar een branchevereniging. Wij kunnen niemand dwingen te stoppen met zijn broodwinning."

