Panasonic en Tesla gaan de productie van accupakketten voor de elektrische auto's van Tesla stilleggen. De onderbreking duurt tenminste twee weken, zo laat Panasonic op zaterdag weten.

De werkzaamheden in de zogeheten Gigafactor 1 in de Amerikaanse staat Nevada worden begin volgende week afgebouwd, waarna het werk veertien dagen stil zal liggen.

Tesla zei afgelopen donderdag nog dat de activiteiten in de Gigafactory 1 gewoon doorgang konden vinden.

Het is niet bekend of de levering van modellen van Tesla onder het besluit zal lijden. Eerder deze week kondigde het merk aan het werk in zijn autofabriek in het Californische Fremont op 24 maart te zullen onderbreken.

Volgens Panasonic zullen de ongeveer 3.500 werknemers gedurende de productiepauze gewoon doorbetaald worden.

Californië en Nevada zijn twee van de vier staten die extra noodmaatregelen hebben aangekondigd in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus. Ook New York en Illinois hebben dat besloten.

