Ongeveer 91 procent van de franchise-autodealers in China is weer open, zo schrijft Automotive News Europe vrijdag op basis van een enquête van de Chinese brancheorganisatie.

Wel blijft het aantal klanten nog achter bij de gebruikelijke aantallen van voor de uitbraak van het coronavirus. De bedrijven krijgen ongeveer de helft minder bezoekers over de vloer. Vooral Chinese merken zien minder klanten langskomen.

Showrooms voor luxemerken en geïmporteerde modellen hebben 57 procent van het aantal bezoekers terug. Bij de Chinese merken ligt dat op 35 procent. Bij de Chinese Vereniging van Autodealers zijn 8.393 franchisenemers aangesloten.

In de eerste helft van deze maand lag de autoverkoop in China 47 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

