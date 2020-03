De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft het kabinet opgeroepen af te zien van de jaarlijkse verhoging van de bijtelling voor volledig elektrische auto's. Die gaat op 1 januari van 8 naar 12 procent.

Wie in 2020 een elektrische auto geleverd krijgt en die zakelijk wil rijden, betaalt over de eerste 45.000 euro van de fiscale prijs 8 procent bijtelling. Dat tarief gaat dus omhoog en wordt straks betaald over de eerste 40.000 euro in plaats van 45.000 euro.

Het probleem is dat veel autofabrieken nu stilliggen, waardoor bestelde voertuigen mogelijk later worden uitgeleverd dan gepland. Als dit na de jaarwisseling is, lopen zakelijke rijders die privé meer dan 500 kilometer per jaar rijden, daardoor het risico op een hoger maandbedrag.

"Het stilvallen van de productie levert zeker voor de merken die elektrisch auto's produceren, maar ook voor de berijders, een probleem op. Om te zorgen dat alle reserveringen ook geleverd kunnen worden, is tijd nodig. Een drempel van een verhoogde bijtelling past daar niet bij. Als we het Songfestival een jaar kunnen verzetten, dan kunnen we dat met de bijtelling ook!", aldus VZR-voorzitter Jan van Delft.

