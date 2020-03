Vorige week liet een groot aantal autofabrikanten weten hun Europese autofabrieken tijdelijk stil te zullen leggen vanwege het coronavirus. In China beginnen de productiecentra juist weer op gang te komen, zo ook bij de Zhejian Geely Holding Group. Dit zijn de maatregelen die het bedrijf treft voor de werknemers.

Sinds 1 maart draaien de productielocaties van Geely, zoals het merk in de volksmond heet, weer als gebruikelijk. Dat ging, gezien het werknemersaantal van meer dan 60.000 op die locaties, echter niet zonder slag of stoot.

Om weer aan het werk te gaan, werd er een special crisisteam samengesteld. Dit team moest aan de slag met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Bij aankomst op een van de locaties van Geely wordt van bezoekers allereerst de temperatuur opgenomen. Dat gebeurt met hittecamera's en de apparaten om in en uit te klokken staan voortaan voor de ingang in plaats van in de hal.

Bij werknemers die met de auto komen, wordt nog wel door een controleur de temperatuur opgenomen. Bovendien moet de auto over een speciale mat rijden. Op die manier wordt de onderzijde van de auto gereinigd. Geely legt niet uit hoe dit proces precies werkt. Als de auto's geparkeerd staan, worden de deurhendels ontsmet.

Voor binnenkomst wordt de temperatuur opgenomen. (Foto: Geely)

Om de acht uur een nieuw mondkapje

In de panden van Geely zijn op strategische plekken handreinigingspunten geïnstalleerd, terwijl er voor de liften een maximaal aantal personen geldt. Ter verduidelijk is er een rooster op de vloer van de lift aangebracht, zodat iedereen weet waar hij of zij moet staan. Immers, de regel om voldoende afstand te houden, geldt nog altijd. Ook in de lift is handreiniger aanwezig, voor na het indrukken van de knoppen.

Op het hoofdkwartier krijgt het personeel om de acht uur een nieuw mondkapje. Neus en mond moeten te allen tijde bedekt blijven. Ook wordt door vloermanagers tweemaal per dag de temperatuur van medewerkers opgenomen.

Ondanks de bedrijvigheid op de locaties van Geely, zegt het merk geen nieuwe besmettingen te hebben gehad.

Een kader als dit moet medewerkers helpen afstand te bewaren. (Foto: Geely)

Verbeteringen aan de klimaatregeling

De autodivisie van het bedrijf, waar ook een merk als Volvo Cars onder valt, heeft ondertussen 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van verbeterde luchtbehandelingssystemen voor voertuigen, zodat bacteriën en virussen die door de lucht over worden gedragen, niet het interieur binnendringen.

Geely heeft vijftig voertuigen met wat het merk het Intelligent Air Purification System noemt, aan zorgpersoneel gedoneerd.

