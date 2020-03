VDL Nedcar gaat in navolging van het besluit van de BMW Group om in Europa de productie te onderbreken, nu ook de eigen productielijnen tijdelijk stilleggen vanwege het coronavirus. Het bedrijf bouwt in opdracht van BMW de X1 Crossover en de MINI.

"Het coronavirus zorgt voor een tekort aan kritische onderdelen om bij VDL Nedcar MINI's en de BMW X1 te blijven produceren. Daarom heeft VDL Groep, in navolging van opdrachtgever BMW Group, besloten om de productie tijdelijk gecontroleerd én verantwoord af te bouwen en de productie van de fabriek in Born stil te leggen", aldus de VDL Groep. Eerder op woensdag was er nog sprake van het doorgaan van de productie bij VDL Nedcar.

Volgens VDL wordt er momenteel gekeken naar verschillende scenario's. Er wordt verwacht dat de productie met ingang van vrijdag 20 maart volledig gestopt is. Volgens VDL wordt er samen met de BMW Group gekeken naar de mogelijkheden om per 20 april de productie te hervatten.

Voor de pakweg vijfduizend medewerkers in Born hoopt VDL gebruik te kunnen maken van de op dinsdag aangekondigde noodmaatregelen van het kabinet. Daarmee moet het personeel in deze periode in ieder geval deels uitbetaald kunnen worden.

